Двух жителей Самары будут судить за производство никотиносодержащей жидкости

Прокуратурой Кировского района утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей города Самары. Они обвиняются в производстве и хранении продукции без маркировки, в особо крупном размере, сообщили в областном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, обвиняемые в арендованном помещении промышленного назначения с марта 2024 года незаконно производили и хранили никотиносодержащую жидкость для электронных систем.

Их деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые изъяли более 28 тысяч флаконов жидкости на общую сумму свыше 23,6 млн руб.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд. Предпринимателям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб.

Алексей Алексеев