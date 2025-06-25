Как развернуть тренд на отток молодых специалистов из региона

Удмуртия, как и многие регионы России, сталкивается с оттоком молодых специалистов: до 30% выпускников местных вузов и ссузов уезжают в более экономически развитые города, такие как Москва, Санкт-Петербург или Казань. Это приводит к нехватке кадров в ключевых отраслях экономики и социальной сферы региона. Работодатели отмечают, что даже при наличии вакансий молодые специалисты часто не соответствуют требованиям рынка. Это указывает на необходимость пересмотра системы образования, усиления практико-ориентированной подготовки и взаимодействия между вузами и бизнесом. Эксперты, представители бизнеса и власти обсудят на круглом столе «Молодежная политика и кадровый голод: вызовы и решения», почему молодые специалисты массово покидают регион и как создать условия для их возвращения.

Ключевые вопросы для обсуждения:

Почему молодежь уезжает? Какие регионы-конкуренты привлекают специалистов из Удмуртии и чем?

В каких отраслях нехватка специалистов ощущается сильнее всего? Какие профессии наиболее востребованы?

Соответствуют ли программы вузов и колледжей запросам работодателей? Где возникает разрыв между теорией и практикой?

Какие социальные, образовательные и карьерные программы уже работают в регионе? Как повысить их эффективность?

Как компании могут участвовать в подготовке кадров через стажировки, дуальное образование и корпоративные кафедры?

Как удержать молодежь? Какие условия — зарплаты, жилье, карьерный рост, инфраструктура — критически важны для молодых специалистов?

Круглый стол состоится 26 июня в 13.00. Место проведения — Ижевск, ул. Авангардная, 4Б, пресс-центр Centre digital & media.

Трансляция круглого стола будет вестись на сайте «Коммерсантъ-Удмуртия», «Kommersant Events Удмуртия», на странице «Коммерсантъ-Удмуртия» во «ВКонтакте», а также в группе портала Izhlife во «ВКонтакте».

По вопросам участия можно обращаться:

Светлана Филатова, руководитель отдела коммерческих проектов: +7 (905) 875-80-20, s.filatova@kommersant18.ru