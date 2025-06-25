Ижевчанка отравилась средством от тараканов и перенесла инсульт

39-летняя ижевчанка отравилась химическим средством для борьбы с насекомыми. Как сообщает пресс-служба удмуртского минздрава, после его применения у жительницы начались головокружение, рвота и слабость в ногах. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на отравление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После обследования в больнице ей диагностировали геморрагический инсульт. Врачи провели операцию по предотвращению дальнейшего кровоизлияния, которая прошла успешно. Сейчас пациентка проходит реабилитацию в нейрохирургическом отделении и чувствует себя удовлетворительно.