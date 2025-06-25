Силы ПВО за два часа уничтожили восемь беспилотников над регионами России

Силами ПВО с 13:00 до 15:00 мск уничтожено восемь украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

БПЛА сбиты над тремя регионами. Четыре беспилотника — над территорией Воронежской области, по два — над Курской и Самарской.

До этого Минобороны отчитывалось о 25 беспилотниках, сбитых над регионами с 11:00 до 13:00 мск. 22 из них были уничтожены над территорией Воронежской области, два — над Татарстаном и один — над Тамбовской областью.

Из-за риска воздушной опасности ограничения на вылет и посадку самолетов действуют в Казани, Нижнекамске, Тамбове, Самаре, Ульяновске, Пензе и Саратове. Об этом сообщали в пресс-службе Росавиации.

Екатерина Отрашкевич