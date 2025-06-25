В Сочи появится ассоциация из маломерных судов

Крупные владельцы яхт и компании, предоставляющие услуги по аренде водного транспорта в Сочи, приступили к формированию городской ассоциации судовладельцев. Новое объединение направлено на систематизацию деятельности в сфере морских прогулок и противодействие незаконной работе зазывал, предлагающих туристические услуги вне правового поля, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В морском порту Сочи прошло совещание, посвященное организации рынка проката маломерных судов. Его провел глава города Андрей Прошунин. В обсуждении приняли участие заместители мэра, представители профильных департаментов, руководство Центрального района, сотрудники правоохранительных органов, генеральный директор АО «Морпорт Сочи» и представители водно-транспортных компаний.

В рамках встречи была поднята тема недопустимости навязчивой и нелегальной рекламы морских прогулок в прибрежной зоне. Городские власти совместно с правоохранительными органами продолжают работу по ограничению подобной деятельности, учитывая изменения в законодательстве, внесенные три года назад, которые позволяют применять административные меры.

Создаваемая ассоциация судовладельцев на начальном этапе объединяет около 60 судов. В дальнейшем планируется расширение до 100 единиц. Одним из решений станет внедрение системы безналичной оплаты на борту через кассовые терминалы, что обеспечит прозрачность расчётов и упростит контроль.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в районе морского порта Сочи.

Мария Удовик