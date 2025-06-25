За год объем выданных автокредитов на Кубани сократился более чем вдвое

Объем автокредитования в Краснодарском крае в мае 2025 года составил 5,09 млрд руб., что на 51,7% ниже аналогичного показателя прошлого года (10,54 млрд руб.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Несмотря на снижение, регион сохранил за собой четвертую позицию среди субъектов РФ по объему выданных автокредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами по этому показателю остаются Москва (8,9 млрд руб., -56,8%), Московская область (8,27 млрд руб., -56,1%) и Санкт-Петербург (5,7 млрд руб., -52,9%). В пятерку также вошла Республика Татарстан (4,67 млрд руб., -53,3%). В соседней Ростовской области объем автокредитов снизился на 54,9%, до 2,65 млрд руб.

В целом по России в мае 2025 года автокредиты были выданы на сумму 101,4 млрд руб., что на 53,3% меньше, чем в мае 2024 года (217,2 млрд руб.).

Снижение активности на рынке автокредитования, по оценке директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, обусловлено совокупным воздействием ряда факторов, включая повышение рыночных процентных ставок, увеличение утилизационного сбора, а также введение макропруденциальных ограничений для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

При этом, по его словам, в 2025 году рынок демонстрирует признаки стабилизации, чему способствует рост доли более доступных автомобилей в структуре продаж, а также активизация программ субсидирования ставок со стороны автопроизводителей.

Вячеслав Рыжков