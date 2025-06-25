Путин назвал создание музеев в регионах важным для страны проектом

Владимир Путин проводит в Ново-Огарево совещание по теме создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Президент убежден, что этот проект имеет большое значение для жителей страны и сохранения культурных ценностей.

«Этот масштабный, важный для людей, для всего культурного пространства России проект мы реализуем с 2018 года»,— отметил президент (цитата по сайту Кремля).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сегодня напомнил, что в Калининградской и Кемеровской областях, а также в Приморском крае и Севастополе активно идет строительство таких объектов. По его словам, Владимир Путин контролирует этот вопрос.

Проект предполагает создание выставок, художественных и хореографических школ, концертных и театральных залов и других учреждений в регионах России. Идея по строительству таких центров была инициирована президентом. По его мнению, это позволит жителям регионов на высоком уровне обучаться творческим профессиям, не уезжая в столицу или другие крупные города.

Екатерина Отрашкевич