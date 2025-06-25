Суд взыскал с учредителя мукомольной компании в Пятигорске 136 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края обязал Наталью Клюеву выплатить 136,8 млн руб. по субсидиарной ответственности за долги обанкротившегося ООО «Мега» из Пятигорска. Информация опубликована в «Едином федеральном реестре сведений о банкротстве» (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Компания работала в сфере изготовления мукомольной и крупяной продукции с 1997 года. Процедура банкротства началась в январе 2023 года по заявлению АО «Росагролизинг». В июле того же года суд признал предприятие несостоятельным и открыл конкурсное производство.

В октябре 2024 года суд установил основания для привлечения Натальи Клюевой к субсидиарной ответственности как контролирующего лица должника. В марте 2025 года конкурсный управляющий подал ходатайство о взыскании денежных средств после завершения формирования конкурсной массы.

Общая сумма требований кредиторов составила 136,8 млн руб. Основным кредитором выступает «Росагролизинг», требования которого включены в третью очередь реестра. Дополнительно имеются требования по текущим платежам на 818 тысяч рублей.

Конкурсный управляющий не проводил расчеты с кредиторами из-за отсутствия имущества в конкурсной массе. Поскольку активов для реализации не обнаружили, требования кредиторов остались неудовлетворенными.

Размер субсидиарной ответственности определен согласно закону о банкротстве и равен совокупному размеру непогашенных требований кредиторов. Суд не нашел оснований для уменьшения ответственности и удовлетворил заявление управляющего полностью.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мега» зарегистрировано в 1997 году в Пятигорске. Основной вид деятельности — изготовление продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Учредитель общества — Наталья Клюева. Уставный капитал предприятия составляет 10 тысяч рублей. Финансовые показатели компании не опубликованы.

В определении говорится, что Арбитражный суд провел заседание в отсутствие ответчика Натальи Клюевой после неоднократного возврата судебной корреспонденции. Извещения направлялись по адресу в хуторе Болгов Усть-Лабинского района Краснодарского края, однако конверты были возвращены в суд.

Для установления правильности адреса суд запросил информацию в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Краснодарскому краю. Согласно справкам, Наталья Клюева зарегистрирована в хуторе Болгов с июля 2020 года.

Тат Гаспарян