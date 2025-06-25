В Лондоне выбрали проект мемориала Елизаветы II

В Великобритании определили победителя конкурса на создание мемориала в честь королевы Елизаветы II, сообщает BBC. Комплекс разместится в лондонском Сент-Джеймсском парке, недалеко от Букингемского дворца, а разработкой проекта займется бюро лорда Нормана Фостера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FOSTER+PARTNERS Фото: FOSTER+PARTNERS

По замыслу архитектора, композиция будет включать конную статую королевы, а также отдельный монумент, изображающий Елизавету II вместе с супругом принцем Филиппом. Еще одним элементом станет полупрозрачный мост в парке, символизирующий свадебную тиару королевы.

Лорд Роберт Джанврин, глава мемориального комитета, сказал, что выбранный проект сочетает традиционные и современные элементы. По его словам, мемориал должен «напоминать о выдающейся жизни королевы, которая в течение очень долгого времени была неразрывно связана с самосознанием нашей нации».