В Ярославле возбудили дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам

В Ярославской области следователи возбудили уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты больше двух месяцев. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2024 года по январь 2025 года гендиректор производства и отделки текстильных изделий не оплачивал труд работников. При этом подозреваемый осуществлял расчеты по обязательствам с контрагентами.

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба»,— сообщили в СУ СК.

Алла Чижова