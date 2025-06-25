В Ярославле возбудили дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам
В Ярославской области следователи возбудили уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты больше двух месяцев. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, с ноября 2024 года по январь 2025 года гендиректор производства и отделки текстильных изделий не оплачивал труд работников. При этом подозреваемый осуществлял расчеты по обязательствам с контрагентами.
«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба»,— сообщили в СУ СК.