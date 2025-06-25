Бизнесмен Рустем Абдулманов стал почетным гражданином Уфы

50-летнему предпринимателю Рустему Абдулманову присвоено звание «Почетный гражданин Уфы», такое решение сегодня принял горсовет по инициативе сити-менеджера Ратмира Мавлиева.

Рустем Абдулманов является основателем нефтетрейдинговой компании «Уфаойл-Оптан», владел розничной сетью автозаправочных станций (действовала в пяти регионах России), пока в 2014 году не продал ее «Башнефти». В 2019 году стал инвестором уфимского креативного пространства «Арт-квадрат».

«Также по инициативе Рустема Абдулманова и при его участии было отреставрировано и получило новую жизнь здание, ранее занимаемое АО "Хлебообъединение "Восход"", реконструирован бывший производственный корпус №10 БПО "Прогресс" на улице Чернышевского, идут работы по ремонту и сохранению здания Центрального Универмага (ЦУМ)»,— говорится в пресс-релизе горсовета.

Предприниматель стал 100-м почетным гражданином Уфы.

Идэль Гумеров