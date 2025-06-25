«Защитники Отечества»: статус военнослужащих из «Шторм Z» еще не определен

Статус военнослужащих подразделений, созданных из заключенных, в том числе участников «Шторм Z», еще не определен, заявил заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин.

«Люди к нам обращаются, поэтому, так или иначе, фонду хотелось бы, чтобы как-то статус в том или ином варианте был бы определен»,— сказал господин Вылегжанин на круглом столе в Госдуме (цитата по ТАСС).

17 февраля председатель фонда Анна Цивилева сообщала, что «Защитники Отечества» разработали предложения по выдаче статуса участника боевых действий военнослужащим «Шторм Z», заключившим контракт с Минобороны с 1 января по 1 сентября 2023 года. Тогда она поясняла, что инициатива уже направлена в правительство.

В марте решить вопрос со статусом участников подразделения поручал президент Владимир Путин. Госпожа Цивилева тогда отметила, что соответствующие поправки к закону «О ветеранах» уже подготовлены, но долгое время находятся на согласовании в правительстве. «Суть вопроса заключается в том, можно ли его как-то ускорить, чтобы все-таки он вышел в свет»,— говорила председатель на встрече президента с подопечными «Защитников Отечества» (цитата по ТАСС). «У меня большие связи, я договорюсь и с правительством, и с депутатами»,— пошутил в ответ Владимир Путин.

Статус участника СВО подтверждается справкой об участии в боевых действиях. Получить ее можно на «Госуслугах», в МФЦ, в военкомате, военно-социальном центре или в воинской части по месту прохождения службы. Документ подтверждает право военного на федеральные и региональные меры поддержки (выплаты, льготы, реабилитация в медучреждениях и др.).

«Шторм Z» — добровольческое штурмовое подразделение в российской армии, куда военных набирают в том числе из тюрем, исправительных и принудительных центров. Военкор Александр Коц рассказывал RTVI, что отряд состоит из «бывших заключенных, которые пошли в зону СВО добровольно». Lenta.ru писала, что отряд был создан в январе 2023 года после того, как у ЧВК «Вагнер» забрали возможность рекрутировать заключенных для участия в боевых действиях.

Полина Мотызлевская