Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какой получилась модель 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mbandf.com Фото: mbandf.com

В 2023 году независимая часовая компания MB&F выпустила свои драйверские часы — HM8 Mark 2. Они существовали в двух версиях: модель в белом цвете по-прежнему производится, в отличие от лимитированной серии в британском гоночном зеленом. Ее продали в 2023-м, а в 2024-м вышла новая лимитка в синем глянце. В каждой из серий было по 33 экземпляра. А теперь выпустили серию 2025 года, тоже 33 штуки, — HM8 Mark 2 Purple с ярким фиолетовым корпусом, напоминающим об отделке, характерной для самых роскошных суперкаров мира.

Сама автоистория MB&F довольно насыщенна, не зря основатель марки Максимилиан Бюссер когда-то мечтал стать автомобильным дизайнером. «Часовая машина» HM5 отдавала дань уважения легендарным суперкарам 1970-х годов. HMX, созданная к 10-летию компании, продолжила традицию автомобильного дизайна. А первая генерация HM8, HM8 «Can-Am» чествовала мощь Канадско-Американских гонок. HM8 Mark 2 стала кульминацией авточасов: он сочетает в себе скульптурный стиль кузова HM5, компактный форм-фактор HMX и открытые механизмы HM8.

Оценили HM8 Mark 2 Purple в 68 тыс. швейцарских франков без учета НДС. Недешево, но создатели считают их суперкаром для запястья».

Анна Минакова