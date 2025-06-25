Заболеваемость корью в Краснодарском крае снизилась в 10 раз

В Краснодарском крае с начала 2025 года наблюдается снижение заболеваемости корью в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Зарегистрированы единичные случаи заражения, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На Кубани ежегодно проводится плановая вакцинация и ревакцинация жителей против кори. Уровень охвата прививками на данный момент составляет не менее 95%.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, специалисты взяли на особый контроль иммунизацию людей, которые постоянно меняют место жительства и систематически отказываются от вакцинации, в том числе по эпидемиологическим показаниям. С родителями, которые отказываются от прививок детям, также проводят разъяснительную беседу.

Алина Зорина