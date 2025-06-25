Муфтий Москвы опроверг слухи о проведении курсов по многоженству

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов опроверг «РИА Новости» информацию о том, что муфтият проводит курсы по многоженству. Он призвал мусульман не поддаваться на провокации.

«Эта акция — неумелая и неуклюжая попытка недоброжелателей посеять раздор между народами России, внести дестабилизацию в общество, очернить деятельность мусульманского духовенства»,— сказал господин Аляутдинов.

О каких именно курсах идет речь — неизвестно. В материале агентства говорится, что листовки с призывом пройти такое «обучение» «были замечены в столице».

Полина Мотызлевская