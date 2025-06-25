Ростовская область направит 1,4 млрд рублей на ремонт домов

Ростовская область направит около 1,4 млрд руб. на капитальный ремонт 2,8 тыс. многоквартирных домов общей площадью 6,5 млн кв. м в 2025 году. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

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Программа включает замену 223 лифтов в 80 домах стоимостью 657,1 млн руб., усиление фундаментов пяти зданий за 191 млн руб. и ремонт 586 подъездов в 304 домах за 300,6 млн руб. Дополнительно областной бюджет предусматривает около 290 млн руб. на восстановление 92 домов в рамках краткосрочных планов, пояснила госпожа Пшеничная.

По словам министра ЖКХ, в Батайске продолжается капитальный ремонт кровли дома на ул. Ворошилова, пострадавшего от пожара летом прошлого года. Техническая готовность объекта составляет 92%, завершить работы подрядчик должен до 1 июля 2025 года.

Всего в регионе требуют ремонта 18,6 тыс. многоквартирных домов. С начала действия региональной программы в 2014 году приведены в порядок 5,8 тыс. зданий. В 2024 году капремонт выполнили в 1,2 тыс. домов, потратив более 7 млрд руб.

Валентина Любашенко