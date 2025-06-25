Участники международного форума познакомились с инновационными технологиями Нововоронежской АЭС

24 июня представители общественных организаций, политические деятели и журналисты из Венгрии, Пакистана, Боснии и Герцеговины, Австрии и Сербии посетили объекты Нововоронежской атомной станции. Визит состоялся в рамках II Международного форума «Антициклон-2025», который прошел накануне в Воронеже.



Фото: Роман Пышкин, Упраление коммуникаций НВ АЭС

Гости побывали в Информационном центре Нововоронежской АЭС, на современной интерактивной экспозиции, где узнали о последних достижениях Госкорпорации «Росатом». Также делегаты посетили Учебно-тренировочный пункт НВ АЭС и познакомились на полномасштабном тренажере с работой дежурных смен блочного пункта управления инновационным энергоблоком.

В венгерском городе Пакш в данный момент ведется сооружение второй очереди одноименной АЭС по проекту энергоблоков Нововоронежской АЭС с реакторами типа ВВЭР-1200. В 70-ые годы в сооружении и пусконаладке АЭС «Пакш-1» активное участие принимали нововоронежские атомщики, а сейчас между городами действует соглашение о побратимстве.

«Строительство новых энергоблоков имеет стратегическое значение для Венгрии, поэтому нам особенно важно сохранить партнерские отношения с Россией не только на этапе строительства, но и в долгосрочной перспективе. Российский опыт в развитии атомных технологий нам крайне полезен. На этом проекте будет задействовано порядка десяти тысяч российских специалистов, такое взаимодействие создаст основу для формирования крепких, в том числе человеческих, связей», – прокомментировал депутат парламента Венгрии Любомир Алексов.

Фото: Роман Пышкин, Упраление коммуникаций НВ АЭС

В Пакистане сейчас остро стоит вопрос энергоснабжения, в связи с чем пакистанское правительство изучает возможность строительства атомной станции. «Это мой первый визит на атомную станцию, и он произвел на меня огромное впечатление. Российские АЭС, сама страна и её люди – всё это вызвало у меня самые положительные эмоции! Важно продолжать укреплять связи между нашими странами и народами», – подчеркнул сенатор верхней палаты парламента Исламской Республики Пакистан Аймал Вали Хан.

Как отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров, на Нововоронежской АЭС уже более 8 лет успешно работают современные энергоблоки с ВВЭР-1200, которые вызывают большой интерес зарубежных стран. НВ АЭС накопила уникальный опыт эксплуатации этих энергоблоков и готова им открыто делиться.

По возвращении в свои страны делегаты намерены обсудить с руководством государств вопросы увеличения программ взаимодействия с энергетическими компаниями из России.