Высшую меру приговорили к отмене

Вьетнамский парламент подавляющим большинством голосов утвердил отмену смертной казни за несколько видов преступлений, заменив высшую меру наказания на пожизненное заключение. Таким образом, в Уголовном кодексе Вьетнама, где до 1999 года казнили за 44 вида преступной деятельности, осталось только десять «расстрельных» статей (хотя на практике в 2011 году Ханой отказался и от расстрелов, заменив их на смертельные инъекции). Вместе с тем, отменив высшую меру наказания за хищение и взяточничество, новый закон ужесточил условия для сокращения срока наказания мздоимцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статуя вьетнамского государственного деятеля Хо Ши Мина

Фото: Jae C. Hong / AP Статуя вьетнамского государственного деятеля Хо Ши Мина

Фото: Jae C. Hong / AP

Начиная с 1 июля смертной казнью во Вьетнаме не будут караться сразу восемь преступлений, за которые раньше без лишних разговоров приговаривали к высшей мере наказания. Такое решение, закрепленное в поправках к Уголовному кодексу, было одобрено на заседании Национального собрания страны 25 июня при 429 голосах за, двух против и восьми воздержавшихся.

Так, из списка преступлений, карающихся смертной казнью, исключили деятельность, направленную на свержение народного правительства, диверсии на объектах инфраструктуры, производство и торговлю поддельными лекарственными средствами, незаконную транспортировку наркотиков, акты агрессии и ведение войны, шпионаж, а также два вида экономических преступлений — хищение и взяточничество.

Нарушение закона по соответствующим статьям теперь будет караться максимальным наказанием в виде пожизненного заключения.

В том числе и для тех, кто уже был приговорен к смертной казни по этим статьям до 1 июля, но чей приговор не был приведен в исполнение.

В докладе, поясняющем либерализацию Уголовного кодекса, министр юстиции Нгуен Хай Нинь заявил, что сокращение списка преступлений, наказываемых высшей мерой, соответствует директиве партии о постепенном сужении сферы применения смертной казни.

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На протяжении многих лет Вьетнам действительно неуклонно сокращал количество преступлений, за которые нарушителей отправляли в камеры смертников: если в Уголовном кодексе 1985 года таких статей было 44, то в 1999 году их сократили до 29, а десять лет спустя — до 22. В пересмотренном в 2015 году варианте «расстрельных» статей оказалось уже 18. Теперь же их осталось десять: смертная казнь будет по-прежнему применяться, в частности, за убийство, госизмену, терроризм и сексуальное насилие над детьми.

При этом с 2011 года Ханой отказался от использования так называемых расстрельных команд для приведения смертных приговоров в действие, заменив эту практику на смертельные инъекции. Кроме того, как отметил глава Министерства юстиции, хотя некоторые преступления технически карались смертной казнью, на практике в последние годы эта мера наказания не применялась.

Данные о смертной казни являются во Вьетнаме (как, впрочем, и в целом ряде других стран мира) государственной тайной. И сколько людей в настоящее время находится в камерах смертников в стране, доподлинно неизвестно. Однако все последние годы правозащитные группы неоднократно считали Вьетнам «одним из крупнейших палачей в мире и крупнейшим в Юго-Восточной Азии».

Последние по времени правительственные данные, обнародованные и опубликованные во вьетнамских государственных СМИ еще в 2017 году, показали, что в период с 2013 по 2016 год в стране было проведено 429 казней — больше казней на тот момент (и то предположительно) проводилось лишь в Китае и Иране.

При этом, отменив смертную казнь за такие преступления, как хищение государственного имущества и получение взятки, обновленный закон предписал более строгие условия для сокращения срока наказания по ним.

Отныне лица, приговоренные к пожизненному заключению за эти преступления, смогут претендовать на снисхождение только в том случае, если они добровольно вернут государству минимум три четверти присвоенных или полученных в результате взяток средств.

К слову, такого рода сделка была ранее предложена властями одной из богатейших женщин Вьетнама Чыонг Ми Лан — главной фигурантке крупнейшего в истории страны дела о финансовом мошенничестве. В апреле прошлого года предпринимательницу приговорили к смертной казни за хищение при помощи различных мошеннических схем порядка $12,5 млрд (а это почти 3% от ВВП Вьетнама в 2022 году). После того как в декабре она проиграла апелляцию, в качестве предусловия для замены смертной казни на пожизненное заключение ей было предложено заплатить $9 млрд — как раз три четверти от суммы, которую она получила в результате своего мошенничества.

Наталия Портякова