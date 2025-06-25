Высшую меру приговорили к отмене
Вьетнам отменил смертную казнь за восемь видов преступлений
Вьетнамский парламент подавляющим большинством голосов утвердил отмену смертной казни за несколько видов преступлений, заменив высшую меру наказания на пожизненное заключение. Таким образом, в Уголовном кодексе Вьетнама, где до 1999 года казнили за 44 вида преступной деятельности, осталось только десять «расстрельных» статей (хотя на практике в 2011 году Ханой отказался и от расстрелов, заменив их на смертельные инъекции). Вместе с тем, отменив высшую меру наказания за хищение и взяточничество, новый закон ужесточил условия для сокращения срока наказания мздоимцам.
Статуя вьетнамского государственного деятеля Хо Ши Мина
Фото: Jae C. Hong / AP
Начиная с 1 июля смертной казнью во Вьетнаме не будут караться сразу восемь преступлений, за которые раньше без лишних разговоров приговаривали к высшей мере наказания. Такое решение, закрепленное в поправках к Уголовному кодексу, было одобрено на заседании Национального собрания страны 25 июня при 429 голосах за, двух против и восьми воздержавшихся.
Так, из списка преступлений, карающихся смертной казнью, исключили деятельность, направленную на свержение народного правительства, диверсии на объектах инфраструктуры, производство и торговлю поддельными лекарственными средствами, незаконную транспортировку наркотиков, акты агрессии и ведение войны, шпионаж, а также два вида экономических преступлений — хищение и взяточничество.
Нарушение закона по соответствующим статьям теперь будет караться максимальным наказанием в виде пожизненного заключения.
В том числе и для тех, кто уже был приговорен к смертной казни по этим статьям до 1 июля, но чей приговор не был приведен в исполнение.
В докладе, поясняющем либерализацию Уголовного кодекса, министр юстиции Нгуен Хай Нинь заявил, что сокращение списка преступлений, наказываемых высшей мерой, соответствует директиве партии о постепенном сужении сферы применения смертной казни.
На протяжении многих лет Вьетнам действительно неуклонно сокращал количество преступлений, за которые нарушителей отправляли в камеры смертников: если в Уголовном кодексе 1985 года таких статей было 44, то в 1999 году их сократили до 29, а десять лет спустя — до 22. В пересмотренном в 2015 году варианте «расстрельных» статей оказалось уже 18. Теперь же их осталось десять: смертная казнь будет по-прежнему применяться, в частности, за убийство, госизмену, терроризм и сексуальное насилие над детьми.
При этом с 2011 года Ханой отказался от использования так называемых расстрельных команд для приведения смертных приговоров в действие, заменив эту практику на смертельные инъекции. Кроме того, как отметил глава Министерства юстиции, хотя некоторые преступления технически карались смертной казнью, на практике в последние годы эта мера наказания не применялась.
Данные о смертной казни являются во Вьетнаме (как, впрочем, и в целом ряде других стран мира) государственной тайной. И сколько людей в настоящее время находится в камерах смертников в стране, доподлинно неизвестно. Однако все последние годы правозащитные группы неоднократно считали Вьетнам «одним из крупнейших палачей в мире и крупнейшим в Юго-Восточной Азии».
Последние по времени правительственные данные, обнародованные и опубликованные во вьетнамских государственных СМИ еще в 2017 году, показали, что в период с 2013 по 2016 год в стране было проведено 429 казней — больше казней на тот момент (и то предположительно) проводилось лишь в Китае и Иране.
При этом, отменив смертную казнь за такие преступления, как хищение государственного имущества и получение взятки, обновленный закон предписал более строгие условия для сокращения срока наказания по ним.
Отныне лица, приговоренные к пожизненному заключению за эти преступления, смогут претендовать на снисхождение только в том случае, если они добровольно вернут государству минимум три четверти присвоенных или полученных в результате взяток средств.
К слову, такого рода сделка была ранее предложена властями одной из богатейших женщин Вьетнама Чыонг Ми Лан — главной фигурантке крупнейшего в истории страны дела о финансовом мошенничестве. В апреле прошлого года предпринимательницу приговорили к смертной казни за хищение при помощи различных мошеннических схем порядка $12,5 млрд (а это почти 3% от ВВП Вьетнама в 2022 году). После того как в декабре она проиграла апелляцию, в качестве предусловия для замены смертной казни на пожизненное заключение ей было предложено заплатить $9 млрд — как раз три четверти от суммы, которую она получила в результате своего мошенничества.