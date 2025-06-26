Сибиряки встали на депозит

Начавшееся в середине 2023 года ужесточение денежно-кредитной политики привело к существенному замедлению роста кредитного портфеля сибирских заемщиков. При этом из-за возросшей доходности банковских депозитов сибиряки активно наращивали сбережения. В общероссийском объеме банковских вкладов средства сибиряков составили 7%. Эксперты прогнозируют постепенное снижение стоимости розничных кредитов, а значит и уменьшение процентов по вкладам, что может усилить конкуренцию на банковском рынке Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За прошлый год объем средств, привлеченных банками от физических лиц в регионах СФО, вырос на 24%, до 3,87 трлн руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ За прошлый год объем средств, привлеченных банками от физических лиц в регионах СФО, вырос на 24%, до 3,87 трлн руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Тяжелая ставка

Прерванный 6 июня 2025 года период роста ключевой ставки Банка России, повлекший за собой увеличение стоимости розничного кредитования и повышение доходности вкладов населения, начался в июле 2023 года. Этому предшествовало снижение ключевой ставки с 20 до 7,5%, и продолжительная стабилизация на этом уровне. Такая же ситуация была с реальными ставками по кредитам и депозитам. Однако 21 июля 2023 года Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых, аргументировав это превышением текущих темпов прироста цен уровня 4% в пересчете на год. В Сибирском федеральном округе годовая инфляция к тому времени возросла до 3,85% против 4,3% в России в целом. Повышение ставки стало началом ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которое, по прогнозу регулятора, должно было удержать инфляцию в рамках 5–6,5%, и в 2024 году вернуть ее к желаемой цели 4%.

К лету 2023 года объем вкладов и других привлеченных средств (без счетов эскроу) жителей Сибирского федерального округа, по данным Банка России, составлял 2,8 трлн руб., 7% от общероссийского депозитного портфеля физических лиц. При этом сибиряки хранили в рублях 95,5% своих сбережений, что заметно больше, чем в среднем по стране (89,2%). А средние процентные ставки по рублевым вкладам сибиряков составляли 5,44% на срок до одного года (включая счета «до востребования»), и 7,69% — на срок свыше года. Наибольшую сумму средств к тому времени накопили жители Новосибирской области (611 млрд руб.), Красноярского края (510 млрд руб.), Кузбасса (418 млрд руб.) и Иркутской области (415 млрд. руб.). При этом сибирские заемщики взяли в банках кредитов на 3,44 трлн руб., 11,5% от задолженности всех граждан России. Лидерами по заимствованиям выступили практически те же регионы: Новосибирская область (673 млрд руб.), Красноярский край (661 млрд руб.) и Иркутская область (515 млрд руб.). Практически все заимствования сибиряков были в рублях. Почти половину этих объемов сформировали ипотечные жилищные кредиты — их сумма по всем регионам СФО составила 1,68 трлн руб.

Росту заимствований способствовали низкие ставки по розничным кредитам. В Сибирском федеральном округе потребительские кредиты сроком свыше одного года в среднем выдавались по ставке 12,8% годовых, а по жилищным — 8,61% годовых (8,11% — в Новосибирской области), чему во многом способствовали обширные льготные программы ипотечного кредитования с господдержкой. Такая кредитная активность в розничном сегменте была характерна для всей России, и Банк России оценил ее как «высокую», отметив ускорение ипотечного кредитования, высокие темпы роста необеспеченного потребительского кредитования — и, соответственно, «значимые проинфляционные риски». В результате регулятор начал ужесточение ДКП.

Кредитное падение

На ужесточение ДКП кредитный рынок Сибири отреагировал не сразу. Стоимость потребительских кредитов на срок свыше одного года на начало 2024 года в среднем составляла 18,22%, а год спустя, в январе 2025 года, выросла до своего максимума 24,54% годовых, снижение до 22,49% произошло только в марте этого года. Удорожание кредитов не сразу остановило рост кредитного портфеля сибиряков. На начало 2024 года объем задолженности по кредитам жителей СФО составил 3,78 трлн руб., а в октябре того же года суммарная задолженность сибиряков достигла максимума 4,14 трлн руб. И только после этого объем сибирского кредитного портфеля начал неторопливо сокращаться — в январе 2025 года он составил 3,94 трлн руб., а к маю уменьшился до 3,85 трлн руб. Схожую динамику демонстрируют и отдельные кредитные организации, работающие в СФО. По данным ВТБ, в начале 2024 года объем кредитного потребительского портфеля банка в Сибири составил 227 млрд руб., а к началу апреля 2025 года он сократился до 200,2 млрд руб.

Заместитель председателя правления новосибирского банка «Акцепт» Лариса Кучендаева отмечает, что для ее банка основными драйверами роста розничного бизнеса в этом и прошлом году стали выдача льготных ипотечных кредитов (годовой прирост 65%) и кредитных карт (годовой прирост 81%). Одновременно госпожа Кучендаева отмечает, что спрос на потребительские кредиты снизился в связи с ростом процентных ставок и увеличением закредитованности населения.

При этом просроченная задолженность сибиряков перед банками росла опережающими темпами. Если в январе прошлого года она составляла 135,4 млрд руб., то через год ее объем достиг 156,9 млрд руб., а к маю 2025 — 179,7 млрд руб. (+32,8% от начала 2024 года). «Рост просроченной задолженности — важный момент»,— считает вице-президент Ассоциации банков России Яна Епифанова, анализируя кредитный рынок Сибири. По ее мнению, такой рост связан не только с текущими экономическими условиями, но и с тем, что портфель постепенно «вызревает»: кредиты, выданные в предыдущие периоды, вступают в фазу активных выплат, и это выявляет слабые места в структуре платежеспособности.

Управляющий отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница, говоря о тенденциях первого квартала текущего года, отмечает — спрос на кредиты у жителей региона сократился на 28%. «Особенно заметно снижение в сегменте рыночной ипотеки, где объем новых выдач составил 5,7 млрд руб., что почти вдвое меньше, чем годом ранее»,— говорит он. Такую динамику банкир связывает с денежно-кредитной политикой Банка России, который удерживал ключевую ставку на уровне 21% для борьбы с инфляцией, в результате чего вклады становились более выгодными, а кредиты — менее доступными. Это снижало потребительский спрос и замедляло рост цен. «Мы видим замедление кредитования, и это естественно: ставки по займам остаются высокими, в результате чего кредит становится экономически невыгодным для широких слоев населения»,— констатирует Яна Епифанова.

Наибольшая средневзвешенная ставка по жилищным кредитам для сибиряков была в июле 2024 года — 10,54% годовых. К апрелю 2025 года, по данным Банка России, она снизилась до 7,53%. Такие средневзвешенные ставки стали следствием существенного снижения объемов коммерческой ипотеки, прекращения действия масштабных льготных программ и сохранения лишь таргетированной господдержки («Семейная», «IT», «Арктическая и Дальневосточная», «Военная» ипотечные программы). В результате на сократившемся рынке жилищных кредитов стали преобладать нерыночные ставки ипотеки с господдержкой. Лариса Кучендаева называет выдачу льготных ипотечных кредитов одним из основных драйверов роста розничного бизнеса банка «Акцепт» в этом и прошлом году с приростом 65%. В целом же, по информации Сибирского главного управления Банка России, в прошедшем году прирост сибирского ипотечного портфеля существенно замедлился, до 5,3%.

В региональном разрезе состав лидеров заимствований в период жесткой ДКП не изменился. Первые места по общим объемам кредитов, полученных жителями Сибири, занимают Новосибирская область (774 млрд руб.), Красноярский край (709 млрд руб.) и Иркутская область (567 млрд руб.). По объемам просроченной задолженности заемщиков банкам на первом месте Красноярский край (32,4 млрд руб.), за ним следуют Новосибирская (30,5 млрд руб.) и Иркутская (27,4 млрд руб.) области.

Нужно отметить, что «подавление» рынка розничного кредитования СФО произошло не сразу и не автоматически. Первое повышение ключевой ставки до 8,5% в июле 2023 года произвело скорее обратный эффект. Сибиряки, как и жители всей России, расценили этот шаг регулятора, как стимул к стремительному наращиванию объемов банковских кредитов — справедливо полагая, что в дальнейшем стоимость банковских займов будет только расти. В итоге август 2023 года стал рекордным по суммам потребительского кредитования населения СФО — в этом месяце сибирские заемщики получили месячный максимум банковских кредитов в 2023 году на сумму 313,3 млрд руб. И только повторное, гораздо более серьезное увеличение ключевой ставки до 12%, сократило розничное кредитование в октябре 2023 года до 278,3 млрд руб.

На рынке ипотечного кредитования инструментом ужесточения ДКП стало не только изменение процентной ставки, которая к концу 2023 года практически удвоилась, но и отмена льготных ипотечных программ с одновременным увеличением размера первоначального взноса. По оставшимся ипотечным кредитам с господдержкой он вырос до 30%. В результате ипотечное кредитование в СФО почти синхронно с потребительским стало снижаться — с 109,3 млрд руб. выдач в сентябре 2023 года до 84,9 млрд руб. в октябре того же года.

Однако сокращение кредитования не приближало к заявленной цели — снижению инфляции до уровня 4% в 2024 году. По данным Сибирского главного управления Банка России, базовая инфляция по СФО на январь 2024 года составила 7,77% относительно того же месяца предыдущего года. В июле же, спустя год после начала ужесточения ДКП, сибирская базовая инфляция разогналась до 9,39%. Начало 2025 года ознаменовалось новым рекордом — 10,1%, однако в апреле, после роста в течение февраля-марта (10,41% и 10,75% соответственно), в Сибири произошло первое снижение годовой инфляции — до 10,12%. В течение всего этого времени ключевая ставка восемь раз поднималась, пока в ноябре 2024 года не остановилась на максимальном за последнее десятилетие уровне 21%.

Рост сбережений

В то же время ужесточение ДКП обеспечило рост доходности вложений сибиряков в депозиты федеральных и региональных банков. Если 2024 год начался со средней процентной ставки по вкладам на срок свыше года 12,99% годовых, то начало 2025 года дало возможность жителям Сибири разместить накопления в среднем под 16,95%, а в марте — под 18,6% годовых. Вклады до года, предлагаемые банками на территории СФО, обещали еще большую доходность: в январе 2024 года — 14,38%, в январе 2025 года — уже 20,82% годовых. В число этих вкладов входят и «накопительные», они же «доходные» счета — средства «до востребования», по которым банки оставляют за собой право изменения процентной ставки в любое время. В марте 2025 года средняя процентная ставка по депозитам до одного года немного снизилась — до 19,96% годовых. Сибиряки в полной мере пользовались возможностью заработать хорошую доходность на своих вложениях. Если в январе 2024 года объем средств, привлеченных банками от физических лиц в регионах СФО, составил 3,14 трлн руб., то год спустя портфель сибирских депозитов достиг величины 3,87 трлн руб. (+24%), а к началу мая — 4,06 трлн руб.

«Депозиты вновь стали восприниматься, как разумный и доходный способ сохранить средства»,— говорит Яна Епифанова. По ее мнению, это свидетельствует о доверии населения к банковской системе и о стремлении к финансовой устойчивости. Такой вывод подтверждает и Лариса Кучендаева — по ее наблюдениям, уровень сбережений населения Сибири остается высоким, что говорит о консервативной стратегии большинства клиентов. «Люди предпочитают хранить средства на депозитах пока ключевая ставка высокая, кроме того, банки считаются надежными партнерами в сохранении средств»,— подчеркивает зампредседателя правления банка «Акцепт».

Лидером по накоплениям населения в банках стала Новосибирская область — 967 млрд руб. За ней с большим отрывом расположились Красноярский край (714 млрд руб.), Иркутская (565 млрд руб.) и Кемеровская (538 млрд руб.) области. Сергей Драница отмечает, что у жителей Кузбасса наиболее популярны краткосрочные и среднесрочные вклады, а также накопительные счета, позволяющие гибко распоряжаться деньгами. «В то же время клиенты, выбирающие долгосрочные вклады, фиксируют высокую ставку на весь срок размещения средств для обеспечения стабильного дохода»,— замечает управляющий отделением Банка России по Кемеровской области.

Однако даже с такой динамикой вкладчики СФО немного снизили долю своего портфеля в общероссийском — в июле 2023 года она составляла 7%, а в мае 2025 года уменьшилась до 6,78%. Зато сибиряки еще больше увеличили долю вкладов в национальной валюте — с 95,5% до 97,8%, что заметно выше, чем по России в целом (94,5%).

Ставка на будущее

6 июня ЦБ РФ решил прервать цикл повышения ключевой ставки небольшим снижением — с 21% до 20% годовых. По мнению председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, динамика инфляции и динамика экономической активности дают для этого достаточные основания. «Это хорошо, но мало»,— убежден руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского госуниверситета экономики и управления Эдуард Коложвари. Он считает, что в бизнес-среде назрело напряжение по поводу высокой ставки, и полагает, что это стало основным аргументом небольшой коррекции — хотя структурных проблем она не решает. При этом господин Коложвари допускает дальнейшее снижение ключевой ставки — к осени до 18%, а к концу года до 15%.

Лариса Кучендаева, рассуждая о возможном поведении розничного банковского рынка Сибири до конца 2025 года и в среднесрочной перспективе, указывает на сохранение высокой конкуренции за клиента. «Растущая финансовая грамотность населения подтолкнула потребителей к активному сравнению условий: клиенты все тщательнее изучают предложения на сайтах банков, выбирая наиболее выгодные варианты. В ответ на это финансовые организации вынуждены искать баланс между удержанием клиентской базы и поддержанием своей маржинальности»,— объясняет свою позицию заместитель председателя правления банка «Акцепт». До конца 2025 году она ожидает дальнейшее снижение темпов кредитования физических лиц. В ближайшие годы выглядит вполне реалистичным снижение доходности банковского сектора. «В этой ситуации особое значение приобретает стратегическое планирование: банкам важно оптимизировать издержки, но при этом не сокращать инвестиции в цифровые технологии, кибербезопасность и обучение персонала»,— убеждена госпожа Кучендаева.

Тему грядущего ужесточения конкуренции поддерживают и в банке ВТБ. В его пресс-службе сообщили, что доходность по средне- и долгосрочным вкладам после снижения ключевой ставки продолжит уменьшаться. Зато короткие депозиты будут становиться более привлекательными — в результате борьба за вкладчика между кредитными организациями на сроках до шести месяцев существенно усилится. А в случае снижения ключевой ставки до значений 14–15%, и падения привлекательности вкладов, ВТБ не исключает начала реализации отложенного спроса — совершения крупных покупок или инвестиций. В то же время Яна Епифанова в качестве одной из возможных тенденций видит рост доли просроченной задолженности по кредитам физических лиц, особенно при сохранении высокой стоимости заимствований. По мнению вице-президента Ассоциации банков России, в этих условиях для банков на первый план выходит качество — продуктовая настройка, управление рисками и работа с доверием клиентов.

Игорь Степанов