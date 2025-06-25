В Ставрополье не будет запрета на продажу алкоголя 27 и 28 июня

Министерство экономического развития Ставропольского края порекомендовало заведениям и магазинам не продавать алкоголь вблизи мест проведения выпускных 27-28 июня, однако официального запрета на торговлю спиртным в эти дни не будет. Об этом сообщили в ведомстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В выходные в регионе состоятся церемонии вручения аттестатов выпускникам 9 и 11 классов. Ведомство призвало предприятия общественного питания и торговые точки исключить реализацию спиртных напитков в стеклянной таре рядом с местами празднования.

Ранее в Telegram-канале главы Петровского округа появилась информация о полном запрете торговли алкоголем в дни школьных выпускных. Впоследствии эти сведения были исправлены.

Николай Аксенов