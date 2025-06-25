В Казани пенсионерка потеряла полмиллиона на замене ключей домофона

В Казани женщина перевела мошенникам почти 500 тыс. руб. после звонка о замене кодов домофона. Злоумышленники представились сотрудниками различных ведомств и убедили женщину перевести деньги на «безопасный счет». Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Днем пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником организации по смене кодов домофонов. Он попросил продиктовать временные коды, которые поступят на телефон женщины. Она назвала нужную комбинацию цифр.

Затем с пенсионеркой связались люди, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они запугали женщину возможными несанкционированными переводами и убедили перевести полмиллиона руб. на «безопасный счет».

Мошенники вызвали пострадавшей такси до ближайшего банкомата и запретили общаться с сотрудниками банка и родственниками. Вечером женщина рассказала о произошедшем дочери, которая объяснила, что мать стала жертвой мошенников.

Анар Зейналов