Главе СКР доложат, почему в Саратове матери погибшего бойца СВО не выдают землю

И.о. начальника саратовского следственного управления Дмитрий Соколов доложит о ходе проверки по обращению жительницы региона о нарушении прав на получение земельного участка. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее жительница Саратовской области в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, рассказала о нарушении ее жилищных прав. Она отметила, что у нее погиб сын в зоне проведения СВО, в связи с чем она вправе рассчитывать на получение земельного участка.

При этом, как уточнила заявительница, местные органы власти необоснованно вычеркнули ее из списка нуждающихся. Женщина приняла решение обратиться в суд. Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту организовали процессуальную проверку.

Павел Фролов