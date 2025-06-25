Суд вынес приговор жительнице Самары за посредничество во взяточничестве

Суд признал виновной 44-летнюю жительницу Самары по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

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По версии следствия и суда, осужденная выступила в качестве посредника в интересах своей знакомой. Она обратилась в управление Росреестра по Самарской области с предложением за 450 тыс. руб. «внести недостоверные сведения о расположении земельного участка» в Красноглинском районе.

Суд назначил подсудимой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Руфия Кутляева