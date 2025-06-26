Со спутником – на связи

Федеральный VSAT-оператор «РТКОММ» уже 15 лет обеспечивает спутниковой связью Пермский край и другие регионы России. Провайдер организует доступ к скоростному интернету и цифровым услугам для клиентов на удаленных территориях, где нет мобильных и проводных сетей. На встрече с представителями муниципальных образований и промышленных предприятий Прикамья компания презентовала спутниковые технологии связи для труднодоступных районов региона.

Фото: РТКОММ

Федеральный оператор «РТКОММ» – дочерняя компания и центр спутниковых компетенций «Ростелекома» – работает на рынке спутниковой связи более 15 лет. Последние шесть лет «РТКОММ» лидирует по числу подключенных абонентов среди российских VSAT-операторов*. В эксплуатации провайдера – 16 центральных земных станций и 11 геостационарных спутников. Компания предоставляет клиентам более 800 магистральных каналов связи и свыше 36 тыс. VSAT-каналов по России.

Провайдер предоставляет стабильную связь и доступ в интернет на территориях, где нет мобильных и проводных сетей. С помощью спутниковых технологий оператор обеспечивает качественный сигнал и создает безопасную цифровую среду для работы, общения и отдыха в любой точке страны: на суше, в горах, тайге, открытом море.

«Мы работаем со всеми аудиториями клиентов. Предоставляем фиксированную спутниковую связь и цифровые сервисы государственным и корпоративным заказчикам, спутниковую связь в движении – морским и речным судам.

У нас есть готовые отраслевые решения для компаний из разных секторов экономики. С частными лицами и целыми поселениями сотрудничаем по организации широкополосного доступа в интернет: индивидуального или группового с использованием технологии Wi-Fi», – отметил коммерческий директор «РТКОММ» Михаил Муттерперл.

Как сообщил спикер, среди услуг оператора наиболее востребованы корпоративные сети, точки доступа HotSpot и «Управляемый Wi-Fi». Решения подходят для госучреждений, предприятий и населенных пунктов.

Фото: РТКОММ

Если заказчику требуется подключить предприятие к интернету, «РТКОММ» организует корпоративные сети. По заявке клиента оператор строит выделенные и резервные каналы по технологиям VSAT и SCPC в Ka-, Ku- или С-диапазонах частот. В результате заказчик получает широкополосный доступ в сеть и возможность дополнительно подключить IP-телефонию, видеонаблюдение, аудио- и видео-конференц-связь, другие цифровые сервисы. В зависимости от размеров бизнеса заказчика, оператор разрабатывает и создает корпоративные сети различных конфигураций: от небольших, на одной локации, до более масштабных – охватывающих несколько регионов.

Другая популярная услуга – точки доступа HotSpot для сотрудников или клиентов. С помощью сервиса на определенном участке местности оператор организует зону Wi-Fi, в пределах которой пользователи могут подключиться к интернету со смартфонов или ноутбуков. Решение не требует финансовых вложений от заказчика, все расходы по поставке, монтажу и обслуживанию оборудования «РТКОММ» берет на себя. Клиенту необходимо лишь указать место для установки точек доступа и обеспечить подключение к электроэнергии.

Фото: РТКОММ

«После обращения заказчика мы адаптируем типовые решения HotSpot под конкретный объект, разрабатываем индивидуальный проект "под ключ". После согласования с заказчиком приступаем к обустройству сетевой инфраструктуры, которая, кстати, строится за наш счет», – пояснила начальник отдела по работе с массовым сегментом «РТКОММ» Татьяна Анохина.

С запуском сервиса пользователи HotSpot получают доступ к интернету после регистрации и покупки пакета трафика. Абоненты могут самостоятельно управлять услугой в мобильном приложении.

HotSpot подходит для организации связи в вахтовых поселках на месторождениях, удаленных промышленных и строящихся объектах, морском и речном транспорте, турбазах, в глэмпингах, малых населенных пунктах.

Примечательно, что среди пользователей услуги не только персонал предприятий, но и люди из удаленных населенных пунктов по всей стране. Один из примеров – жители села Ербогачен в Иркутской области, массово подключившиеся к HotSpot. Как отметила Татьяна Анохина, доля таких абонентов в общем количестве пользователей HotSpot ежегодно растет.

Фото: РТКОММ

Услуга «Управляемый Wi-Fi» – по сути тот же доступ в интернет с использованием технологии Wi-Fi, но с дополнительной возможностью для заказчика управлять настройками сети и политикой допуска пользователей в сеть. Сервис востребован у компаний, предоставляющих спутниковый интернет сотрудникам и клиентам бесплатно или в составе пакета собственных услуг. Например, бесплатный спутниковый интернет для гостей загородных отелей.

Михаил Муттерперл подчеркнул, что не важно, где находится заказчик и в какой сфере работает, насколько крупное предприятие или поселение, у «РТКОММ» найдется способ обеспечить людей и бизнес спутниковым интернетом и цифровыми услугами.

«Основной драйвер для нас – люди, жизнь которых меняется с приходом спутникового интернета.

Они получают доступ к цифровым сервисам и соцсетям, могут работать и учиться онлайн, общаться с родными, делиться с ними фото и видео и больше не чувствовать себя отрезанными от мира. К слову, по мнению ряда наших корпоративных заказчиков в труднодоступных районах, доступ к связи влияет на их привлекательность как работодателя в глазах потенциальных сотрудников», – поделился спикер.

Несмотря на то что Прикамье выгодно отличается от ряда других регионов России хорошим уровнем доступа к связи, в крае остаются «белые пятна» и участки без интернета. С такими районами и муниципалитетами «РТКОММ» готов сотрудничать и подключать спутниковую связь, чтобы менять к лучшему эти территории.

* По данным ComNews Research.

АО «РТКомм.РУ»