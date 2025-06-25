Пензенский губернатор сообщил о продлении в регионе плана «Ковер»

В Пензенской области действие плана «Ковер» продлено до 15:00 сегодняшнего дня, 25 июня, в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

В области закрыто воздушное пространство для обеспечения безопасности граждан. Не выполнены два рейса в Москву и Санкт-Петербург, которые перенесли со вчерашнего дня на сегодня. Ночные рейсы в Сочи и Минводы ушли после снятия ограничений в 00:30.

Два лайнера, которые направлялись утром из Москвы и Санкт-Петербурга в Пензу, приземлились на запасном аэродроме. Кроме того, пришлось отменить еще один рейс в Пензу из Шереметьево.

Господин Мельниченко также подчеркнул, что из здания пензенского аэровокзала эвакуировали пассажиров, которые зарегистрировались на утренние рейсы и ожидают вылета. Им предоставили зарядные устройства, питьевую воду, за ними наблюдают медики. Если потребуется, как уточнил губернатор, авиаперевозчик выдаст пассажирам сухие пайки.

Павел Фролов