На тротуарах Москвы появились электроскутеры

Московский сервис проката пополнили 300 электроскутеров «Велобайк». Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Велобайк Фото: Велобайк

Новый транспорт оснащен электромотором мощностью в 250 Вт, что делает его равноценным электровелосипеду по правилам дорожного движения. Управлять им могут граждане, достигшие 18 лет. Но никакие особые документы вроде водительских прав не требуются.

«На всех электроскутерах установили госномера, встроенные в конструкцию, как на электровелосипедах 2.0. Это позволяет фиксировать возможные нарушения ПДД с помощью камер»,— сказал глава дептранса Максим Ликсутов.

В сообщении мэрии указано, что транспорт оснащен умными управляющими модулями, которые автоматически снижают скорость в окружении большого числа пешеходов. Вес транспортного средства составляет 35 кг.

Степан Мельчаков