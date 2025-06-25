В Ростовской области 25 и 26 июня ожидаются ливни и сильный ветер

Местами на Дону 25 и 26 июня прогнозируют ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Ростовский гидрометцентр ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 13:00 и конца суток 25 июня, а также 26 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Порывы ветра при этом могут достигать 20-25 м/с.

Жителям следует быть осторожными и не пытаться перейти подтопленные участки или переехать их на транспорте. Автомобилистам не рекомендуется оставлять машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Мария Хоперская