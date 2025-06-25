Умерла первый заместитель гендиректора «России сегодня» Галина Кожина

Первый заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщили «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Кожина в 2014 году

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Галина Кожина в 2014 году

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Галина Кожина окончила Московский полиграфический университет в 1982 году. После окончания вуза работала в издательстве и типографии газеты «Правда», а также в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР.

Работу в Агентстве печати «Новости» (будущей медиагруппе) Галина Кожина начала в 1987 году. В разные периоды своей карьеры занимала должности старшего бухгалтера, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главбуха, финансового директора и первого замгендиректора.

За заслуги в профессии Галина Кожина награждена орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и званием «Заслуженный экономист России».

Екатерина Отрашкевич