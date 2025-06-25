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Умерла первый заместитель гендиректора «России сегодня» Галина Кожина

Первый заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщили «РИА Новости».

Галина Кожина в 2014 году

Галина Кожина в 2014 году

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Галина Кожина в 2014 году

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Галина Кожина окончила Московский полиграфический университет в 1982 году. После окончания вуза работала в издательстве и типографии газеты «Правда», а также в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР.

Работу в Агентстве печати «Новости» (будущей медиагруппе) Галина Кожина начала в 1987 году. В разные периоды своей карьеры занимала должности старшего бухгалтера, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главбуха, финансового директора и первого замгендиректора.

За заслуги в профессии Галина Кожина награждена орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и званием «Заслуженный экономист России».

Екатерина Отрашкевич

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