В Дагестане участник банды Басаева приговорен к 8 годам колонии

Верховный суд Дагестана приговорил к 8 годам колонии общего режима участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба Александра Пономаренко. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Суд установил, что Александр Пономаренко участвовал в вооруженной банде и совершаемых ею нападениях. Его признали виновным в вооруженном мятеже с целью свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России, а также в посягательстве на жизнь военнослужащих.

В августе 1999 года Александр Пономаренко, будучи несовершеннолетним, в составе банды под руководством Басаева и Хаттаба вторгся на территорию Ботлихского района Дагестана. Там он принял участие в боевом столкновении с военнослужащими Вооруженных сил России.

В результате массированного прицельного обстрела, устроенного участниками банды, погибли 33 военнослужащих войсковой маневренной группы, еще 34 получили ранения различной степени тяжести.

Александру Пономаренко вынесли приговор по по ч.2 ст.209 (бандитизм), ст.279 (вооруженный мятеж) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Николай Аксенов