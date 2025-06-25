С экс-сотрудницы минприроды Удмуртии и ее супруга взыскали более 1,1 млн рублей

С бывшей сотрудницы министерства природы и охраны окружающей среды Удмуртии и ее супруга взыскали более 1,1 млн руб. Как сообщили в региональной прокуратуре, проверка выявила превышение суммы средств, поступивших на банковские счета в 2021 году, а также их совокупному доходу за 2019-2021 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Экс-госслужащая и ее супруг не представили сведений, подтверждающих законность получения денежных средств. Их взыскали в солидарном порядке. Решение суда исполнено.