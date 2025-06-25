В Березниках и Чайковском увеличат размер выплаты уходящим на СВО контрактникам

Депутаты думы Березниковского округа приняли решение повысить единовременную денежную выплату гражданам, которые заключают контракт на службу в зоне специальной военной операции. Выплата будет увеличена со 150 тыс. до 250 тыс. руб., сообщает телеграм-канал «На местах». Получить повышенную выплату смогут граждане, заключившие контракт с 1 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Аналогичное решение приняла дума Чайковского округа. В муниципалитете увеличат выплату до 150 тыс. руб. Депутаты местной думы также сняли ограничение на предоставление выплаты только жителям округа. Теперь на выплату может претендовать любой гражданин РФ, направленный для заключения контракта Чайковским комиссариатом.