Лавров заявил, что РФ предпочитает решать вопрос на Украине дипломатией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что долгосрочного урегулирования на Украине можно достичь путем переговоров. По его словам, для этого необходимо устранить первопричины конфликта.

«Только исчерпав все мирные политические средства регулирования украинского кризиса, мы были вынуждены принять военные и военно-технические меры по обеспечению безопасности нашего государства, защиты наших граждан и их соотечественников, чьи права последовательно истреблялись режимом, который пришел к власти в Киеве в результате антиконституционного госпереворота в 2014 году. Тем не менее мы и сегодня отдаем предпочтение методам дипломатии»,— сказал Сергей Лавров на выступлении перед сотрудниками МИД Туркменистана.

Сергей Лавров заявил, что прямые переговоры с Украиной — это важно и полезно. По его словам, всегда лучше иметь канал общения, тем более что он уже дает результаты. После возобновления первых прямых контактов Киева и Москвы состоялись две встречи сторон в Стамбуле — 16 мая и 2 июня.

Лусине Баласян