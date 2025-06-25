На Эльбрусе обнаружили тело пропавшего альпиниста

Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике проводит проверку по факту гибели москвича 1973 года рождения, который сорвался со склона Эльбруса во время восхождения 25 июня. Тело обнаружили сотрудники МЧС, сообщает СУ СК по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По предварительным данным, 25 июня на склоне горы было найдено тело жителя столицы. Накануне мужчина вместе с двумя спутниками поднимался на вершину. Во время восхождения альпинист упал со склона.

Следователи выясняют все детали происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что спасатели более 14 часов ищут члена тургруппы на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии — один из четырех участников сорвался на высоте 4,8 тыс. м и травмировал конечности.

Николай Аксенов