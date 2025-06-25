Билайн и Контур помогут российскому бизнесу автоматизироваться

Билайн и разработчик цифровых сервисов для бизнеса СКБ «Контур» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Они объединят усилия, чтобы способствовать эффективной автоматизации предприятий в России.

Фото: ВымпелКом

Партнеры намерены внедрять информационные и коммуникационные технологии и разрабатывать программные продукты для модернизации цифровой инфраструктуры.

Соглашение затронет в том числе развитие экосистемы для бизнеса «Контур», в частности сервиса видеоконференций «Контур.Толк». В планах – увеличивать количество сценариев интеграции сервиса с ИТ- и офисной инфраструктурой Билайна, наращивать объемы его использования в разных подразделениях, расширять его административные функции. Все это позволит улучшать качество продукта, опыт взаимодействия с ним и снижать издержки не только для Билайна, но и для других пользователей «Контур.Толк».

Антон Рубенчик, заместитель генерального директора Билайна:

«Мы рассчитываем на то, что сервисы «Контура» послужат совершенствованию бизнес-процессов Билайна, а опыт и технологии Билайна для цифровой трансформации помогут повышать скорость, гибкость и масштабируемость цифровых продуктов «Контура», и тем самым ускорять переход российского бизнеса к современному ИТ-ландшафту».

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора СКБ «Контур»:

«Разрабатывая любой продукт или конкретное решение внутри него, «Контур» в первую очередь ориентируется на потребности клиента, будь то запрос на скорость, эффективность или безопасность. Клиентоцентричность позволяет нам предлагать наиболее интересные российскому бизнесу технологии. Надеемся, что сотрудничество с таким крупным телекоммуникационным игроком, как Билайн, позволит вывести решения «Контура» на новый уровень».

ПАО «ВымпелКом»