Каслинские власти выплатили 60 млн рублей жильцам бывшего пожарного депо

Суд обязал администрацию Каслинского района выкупить у граждан, проживавших в здании бывшего пожарного депо, помещения. Горожанам выплатили 60 млн руб. в качестве компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Региональное надзорное ведомство проверило информацию из коллективного обращения каслинцев о нарушении их прав по поручению Генпрокуратуры России. Выяснилось, что они проживали в здании бывшего пожарного депо на улице Василия Комиссарова в условиях, создающих угрозу жизни и здоровью.

В 2023 году администрация признала 13 квартир непригодными для проживания людей. Однако из-за отсутствия нормативных механизмов расселения граждан из нежилых зданий надзорное ведомство подало иск к местным властям, требуя их обязать выкупить у собственников квартиры. Суд удовлетворил запрос прокуратуры. Администрация утвердила порядок изъятия и выплаты компенсации. Жильцы получили за помещения в общей сложности 60 млн руб.

Виталина Ярховска