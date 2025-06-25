Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Балахнинского округа получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Еще три жителя Нижегородской области награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в указе президента РФ от 24 июня 2025 года.

Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников

Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден глава Балахнинского округа Андрей Дранишников и замминистра внутренней политики Нижегородской области Николай Костюкович.

За заслуги в области здравоохранения такую же награду получит главврач нижегородского НИИ — Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Королева Антон Максимов.

Галина Шамберина

Новости компаний Все