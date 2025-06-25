Глава Балахнинского округа получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Еще три жителя Нижегородской области награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в указе президента РФ от 24 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден глава Балахнинского округа Андрей Дранишников и замминистра внутренней политики Нижегородской области Николай Костюкович.

За заслуги в области здравоохранения такую же награду получит главврач нижегородского НИИ — Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Королева Антон Максимов.

Галина Шамберина