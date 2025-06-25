МАК впервые расследовал аварию с беспилотником вертолетного типа

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) закончила расследование прошлогоднего инцидента с БПЛА в Ханты-Мансийском автономном округе. МАК впервые расследовал ЧП с беспилотником вертолетного типа, уточняется в пресс-релизе комитета.

Речь идет о дроне ТРН-01 RA-173ЕР компании «Аэромакс», заключившей договор с ООО «Газпромнефть-Снабжение». 6 июля 2024 года БПЛА перевозил почту с Южно-Приобского месторождения на месторождение им. А. Жагрина. С беспилотником несколько раз пропадала связь, позже он перестал получать телеметрическую информацию. В 16 км северо-восточнее населенного пункта Болчары дрон упал в воду рядом с посадочной площадкой. Никто не пострадал, но транспортное средство получило существенные повреждения.

Для расследования сформировали специальную комиссию и привлекли разработчика БПЛА. Расследование велось с 30 июля 2024 года и до 10 июня 2025-го. В МАК пришли к выводу, что причиной инцидента стали ошибки в программном обеспечении аппарата. В отчете также содержатся рекомендации по обеспечению безопасности полетов и предотвращению подобных ЧП в будущем. Сейчас МАК расследует еще два происшествия с БПЛА.