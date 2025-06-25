В Челябинской области контрактник отсудил долг по зарплате у Минобороны РФ

Магнитогорский гарнизонный военный суд взыскал с Министерства обороны РФ в пользу интересов военнослужащего по контракту недоплаченное денежное довольствие в размере 177,4 тыс. руб. Иск в защиту интересов контрактника направил военный прокурор Челябинского гарнизона, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Установлено, что военнослужащий, будучи назначенным на не вакантную воинскую должность, более восьми месяцев добросовестно исполнял обязанности, но не получал в полном объеме положенное денежное довольствие.

Суд пришел к выводу, что Минобороны РФ нарушило права контрактника в сфере служебных отношений, и взыскал долг в размере 177,4 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.