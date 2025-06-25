Росгвардия сорвала закрытое ММА-шоу в старых «Крестах» в Петербурге

Сотрудники Росгвардии сорвали закрытое ММА-шоу, организованное лигой кулачных боев Prime Fighting в корпусе бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге, сообщает местный портал 47news. На опубликованных порталом видео силовики укладывают зрителей и участников боя на пол.

В «Крестах» 24 июня должен был состояться второй турнир PRIME FL, в его рамках планировалось провести несколько боев. В их числе — поединок между Исой Бегаевым и Магомедом Магомедовым, бойцы выступают под псевдонимами Палач и Шакро Молодой. Турнир проводился в закрытом режиме, билеты на него не продавались. Организаторы планировали снять бой и выложить материал в своих соцсетях.

В Telegram-канале лиги Prime Fighting анонс турнира был сделан 15 июня. Вечером 24 июня в канале появилось видео, на котором один из организаторов показывает чемпионский пояс. «Вот этот пояс сегодня не был разыгран, но мы обязательно его разыграем. В ближайшее время мы выйдем со всей полной информацией»,— сказал организатор. Он пообещал рассказать зрителям о том, «что произошло» и «к чему это ведет». Иных подробностей он не предоставил.

На роликах 47news видны десятки людей, лежащих на полу или стоящих вдоль стен с поднятыми над головой руками. «На пол! Все на пол!» — кричит на видео один из силовиков. Портал пишет, что Росгвардия пришла в комплекс в рамках «рейда по мигрантам». Всех участников мероприятия доставили в отделы полиции Калининского района Санкт-Петербурга, а после «разговоров с правоохранителями» отпустили.

По данным 47news, закрытый бой был согласован с новым собственником тюремного комплекса — лига заключила с компанией KVS соответствующий договор.

Полина Мотызлевская