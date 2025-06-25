С бывшего вице-премьера правительства Прикамья принудительно взыскивают долг

УФССП по Пермскому краю возбудило исполнительное производство в отношении бывшего зампредседателя правительства региона Елены Лопаевой, сообщает «РБК-Пермь». Госпожа Лопаева задолжала 67,6 млн руб. по приговору Ленинского райсуда, которым она была признана виновной в хищении средств фонда «Содействие — XXI век» на указанную сумму. 31 января 2024 года ей было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. 15 января Мотовилихинский районный суд удовлетворил ее ходатайство об отсрочке исполнения приговора до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Properm.ru Фото: сайт Properm.ru

Пока что Елена Лопаева возместила потерпевшей стороне 45,1 тыс. руб. Исполнительный лист для взыскания долга суд выдал еще в начале этого года. Поскольку добровольно он погашен не был, исполнением решения суда займутся приставы.