Челябинца будут судить за ДТП, в котором погибли супруги и пострадали их дети

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего водителя, устроившего дорожную аварию, в которой погибла супружеская пара, а их дети получили тяжелые травмы. Родственники заявили фигуранту гражданские иски на 10 млн руб., сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 сентября 2024 года на Троицком тракте, около въезда в садовое товарищество «Локомотив-1». По версии следствия, челябинец за рулем автомобиля Audi Q7, двигаясь со скоростью около 114 км/ч, допустил столкновение с Hyundai Accent, который в этот момент совершал поворот.

В результате аварии 41-летний водитель Hyundai и его 41-летняя супруга скончались от полученных травм. Двое детей-пассажиров 11 и 15 лет получили тяжелые травмы. Всего в семье было пять детей.

Водитель Audi обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Родственник супругов заявил гражданские иски на сумму 10 млн руб. в счет компенсации причиненного морального вреда. Имущество обвиняемого стоимостью свыше 6,6 млн руб. арестовано.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска.