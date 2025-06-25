В Курской области при ударе украинского дрона пострадал водитель грузовика

В Курской области FPV-дрон ударил по «КамАЗу» на автомобильной дороге Бобрава--Белая Беловского района, 52-летний водитель получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Раненного мужчину доставят в Курскую областную больницу. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и осколок в левом предплечье.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате 16 БПЛА над территорией российских регионов. Два из них были сбиты в небе Курской области.