В Уфе опять размыло участок новой развязки на улице Генерала Рыленко

Откос развязки между улицами Генерала Рыленко и Пугачева в Уфе размыло после дождей. На кадрах, опубликованных порталом Ufa1.ru, видно, что с земляной насыпи обвалился грунт и часть асфальтированной дорожки. Также повреждены перила, отделяющие пешеходную зону от откоса.

В пресс-службе мэрии в ответ на запрос «Ъ-Уфа» рассказали, что после обильных осадков размыло откос возле дома на улице Габдуллы Амантая, 2/1.

«Место огорожено. 25 июня 2025 г. на месте будут производить вскрытие земляного полотна для выявления места утечки. После этого приступят к устранению причин в рамках гарантийных обязательств»,— прокомментировали в пресс-службе.

В прошлый раз грунтовую насыпь развязки смыло в середине мая. Тот инцидент власти тоже связывали с дождями.

Улица Генерала Рыленко и развязка с улицей Пугачева были построены в 2022-2024 году в рамках проекта «Южные ворота».

Идэль Гумеров