В Курской области из-за технической аварии не работают сервисы здравоохранения

Из-за технической аварии в Курской области не работают сервисы здравоохранения, сообщили в официальном Telegram-канале правительства региона. Там говорится, что сейчас временно невозможно осуществить электронную запись на прием к врачу.

Специалисты проводят технические работы по восстановлению работы электронных сервисов. Власти отметили, что вызвать врача на дом и записаться на прием можно по телефонам в регистратурах поликлиник. Министерство здравоохранения принесло извинения за неудобства.

С начала мая в Курской области, как и в других регионах России, наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Местные власти ранее объясняли, что временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности.

Сергей Толмачев, Воронеж