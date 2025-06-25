Зарубежные СМИ: Насколько успешна атака США на ядерные объекты Ирана?

Ядерная программа Ирана отброшена на несколько месяцев назад, но не уничтожена. Об этом говорится в докладе американской разведки, который цитируют The New York Times и CNN. Президент США Дональд Трамп назвал эти сообщения фейковыми новостями, а сотрудники Белого дома говорят о дискредитации летчиков, которые участвовали в атаке, и призывают судить за измену тех, кто допустил утечку информации. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxar Technologies / Reuters, Maxar Technologies / Handout / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters, Maxar Technologies / Handout / Reuters

По данным The New York Times, удары США по ядерным объектам Ирана не разрушили подземные сооружения. Входы были заблокированы, но сами тоннели уцелели. В предварительном докладе Разведуправления Минобороны США говорится, что программа Тегерана замедлится максимум на полгода. До атак предполагалось, что на создание бомбы Ирану потребуется около трех месяцев.

Официальные лица США раскритиковали публикации об отчете, пишет CNN. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт признала, что доклад существует, но назвала пересказы СМИ полностью неверными. По ее словам, документ был засекречен, но передан журналистам «неудачником из разведсообщества». Дональд Трамп заявил, что операция стала «одной из самых успешных в истории», а «объекты в Иране полностью уничтожены». Американские военные также говорили об успехе. Но пока США продолжают сбор данных, над этим работают разные службы, и их оценки официально пока не сравнивались.

Bloomberg цитирует главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил, что ядерная программа Ирана «значительно отброшена назад». Он подчеркнул необходимость срочных инспекций, чтобы выяснить судьбу запасов урана, обогащённого до 60%. По данным агентства, значительную их часть вывезли ещё до атаки, и где они находятся — неизвестно.

The Washington Post отмечает, что уничтожить всю ядерную инфраструктуру воздушными ударами практически невозможно. То есть без наземной операции не обойтись. Доклад разведки должны были представить на специальном брифинге для Конгресса, но его перенесли. Парламентарии говорят, что хорошие новости обычно не откладывают. В беседе с газетой конгрессмены, знакомые с текстом, отказываются раскрыть детали документа, но намекают, что слова Трампа о полном уничтожении ядерной программы Ирана — сильное преувеличение.

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