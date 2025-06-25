Из Уфы в Оренбург запустят электропоезд «Финист»

С 4 июля по выходным и праздничным дням на пригородном маршруте Уфа — Кумертау — Оренбург будут курсировать современные поезда «Финист». Об этом сообщили сегодня в Куйбышевской железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Финист» — это полностью российский электропоезд, аналог «Ласточки». В нем есть эргономичные сиденья, индивидуальные USB-розетки, три санитарных кабины, подъемник и крепления для инвалидных колясок.

«Финист» будет отправляться по выходным и праздничным дням с железнодорожного вокзала Уфа в 07:46 (MSK+2) и прибывать в Оренбург в 13:54 (MSK+2). Обратно состав отправится в 15:05 (MSK+2) и прибудет в Уфу в 21:30 (MSK+2).

Алексей Алексеев