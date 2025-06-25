Акционеры «Ростсельмаша» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

На годовом собрании акционеры ПАО «Ростсельмаш» приняли решение не распределять полученную по итогам 2024 года чистую прибыль и не выплачивать дивиденды. Об этом сообщается в годовом отчете компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Прибыль ПАО "Ростсельмаш" по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по акциям ПАО "Ростсельмаш" всех типов за 2024 год не начислять и не выплачивать»,— сказано в сообщении.

В отчете «Ростсельмаша» говорится, что в 2024 году чистая прибыль компании составила 109,3 млн руб., годом ранее — 94,2 млн руб.

Последний раз дивиденды акционерам выплачивались за 2019 год, сумма составляла 2,2 млрд руб.

Во время собрания акционеры ПАО утвердили отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за прошлый год, избрали членов совета директоров и ревизионной комиссии. Аудитором стало АО «Юникон».

Наталья Белоштейн