Решетников: Россия готовится к отмене виз со странами Ближнего Востока и Азии
Россия готовится к отмене виз с некоторыми государствами Ближнего Востока и Азии и расширяет «список стран на электронную визу». Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«В апреле подписали соглашение об отмене виз с Оманом. На очереди — Иордания, Мьянма, Бахрейн, ряд других стран Ближнего Востока и Азии»,— сказал господин Решетников (цитата по ТАСС).
Сейчас безвизовый режим с Россией действует в следующих странах:
- до 120 дней: Армения, Грузия, Мексика, Фиджи и Вануату;
- до 90 дней — 40 стран, в их числе: Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Куба, Мальдивы, ОАЭ и другие государства;
- до 60 дней: Доминиканская Республика, Кабо-Верде, Маврикий, Таиланд и Турция;
- До 30 дней: Босния и Герцеговина, Катар, Киргизия, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Сейшельские острова, Сербия, Филиппины и Черногория;
- до 14 дней: Бруней и Оман.
Максим Решетников также рассказал, что сейчас список стран, в которых действует электронная виза, включает уже 64 государства. Министерство работает над тем, чтобы такой тип визы стал многоразовым.