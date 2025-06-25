Решетников: Россия готовится к отмене виз со странами Ближнего Востока и Азии

Россия готовится к отмене виз с некоторыми государствами Ближнего Востока и Азии и расширяет «список стран на электронную визу». Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«В апреле подписали соглашение об отмене виз с Оманом. На очереди — Иордания, Мьянма, Бахрейн, ряд других стран Ближнего Востока и Азии»,— сказал господин Решетников (цитата по ТАСС).

Сейчас безвизовый режим с Россией действует в следующих странах:

до 120 дней: Армения, Грузия, Мексика, Фиджи и Вануату;

до 90 дней — 40 стран, в их числе: Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Куба, Мальдивы, ОАЭ и другие государства;

до 60 дней: Доминиканская Республика, Кабо-Верде, Маврикий, Таиланд и Турция;

До 30 дней: Босния и Герцеговина, Катар, Киргизия, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Сейшельские острова, Сербия, Филиппины и Черногория;

до 14 дней: Бруней и Оман.

Максим Решетников также рассказал, что сейчас список стран, в которых действует электронная виза, включает уже 64 государства. Министерство работает над тем, чтобы такой тип визы стал многоразовым.

Екатерина Отрашкевич