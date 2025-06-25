Украина и Россия пока не обсуждают проекты меморандумов

Обмен мнениями между Украиной и Россией по поводу проектов меморандумов о прекращении огня пока не идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сейчас стороны завершают выполнение договоренностей гуманитарного характера.

«В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда, и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения (переговоров.— ''Ъ'')»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. Обсуждалась возможность провести следующий раунд переговоров после 22 июня.

В меморандуме России предлагается два варианта прекращения огня: вывод ВСУ с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи. Среди основных требований — нейтралитет Украины, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Украинский меморандум предполагает прекращение огня без предварительных условий, встречу лидеров РФ и Украины. Он также предусматривает, что Украина не обязана сохранять нейтралитет.

Лусине Баласян