В Самаре адвоката обвиняют в покушении на мошенничество

Прокуратурой Кировского района утверждено обвинительное заключение в отношении теперь уже бывшего адвоката Палаты адвокатов Самарской области. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в областном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, адвокат сообщил своему подзащитному о возможности освобождения от уголовного наказания посредством заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ, но для этого надо заплатить 3 млн руб.

Клиент согласился, но потом засомневался в законности таких действий и обратился в правоохранительные органы.

В марте 2025 года адвокат был задержан правоохранителями при получении денег.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

Алексей Алексеев