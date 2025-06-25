В Самаре адвоката обвиняют в покушении на мошенничество
Прокуратурой Кировского района утверждено обвинительное заключение в отношении теперь уже бывшего адвоката Палаты адвокатов Самарской области. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в областном надзорном ведомстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, адвокат сообщил своему подзащитному о возможности освобождения от уголовного наказания посредством заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ, но для этого надо заплатить 3 млн руб.
Клиент согласился, но потом засомневался в законности таких действий и обратился в правоохранительные органы.
В марте 2025 года адвокат был задержан правоохранителями при получении денег.
Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд.